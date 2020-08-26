«Ротор» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на игру 5-го тура чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ротор» — «Спартак» в 5-м туре российской Премьер-Лиги.



Ставка: победа «Спартака» за 1.60.



«Как только соперник подает угловой или исполняет стандарт, у «Спартака» в штрафной площади случается пожар. Четыре последних мяча красно-белые пропустили после стандартных положений. Не знаю, или тренеры не работают над этим компонентом, или не знаю, но есть ошибка на ошибке.



Однако «Спартак» имеет разнообразную атаку. Они ставят то Александр Соболева и Эсекьеля Понсе, то Александра Соболева и Джордана Ларссона, то Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона. Они все время меняют. Еще и Александр Кокорин вот-вот вернется в строй. Не думаю, что он будет играть в этом матче, но у «Спартака» есть люди, которые умеют забивать», — сказал Ловчев.



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«Ротор» — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Соболев и Джикия разнесут новичка чемпионата России Мощная атака красно-белых продолжает забивать в каждом матче даже без Кокорина.