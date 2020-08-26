«Динамо» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на встречу Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Зенита» за 1.88.
«Зенит» в полном порядке на старте чемпионата. Расставаться с чемпионством он явно не собирается. По составу, по игре, ее стабильности равных команде Семака нет. И понятно, что в этом матче петербуржцы будут фаворитами.
«Динамо» же снова начинает разочаровывать. Игра и в первых трех турах не была очень яркой, но удалось взять 7 очков, не пропускали. А вот с «Арсеналом» совсем матч не получился. Ошибались в защите, впереди креатива нет. Не знаю, насколько крепки позиции Новикова, но у многих болельщиков появляются вопросы к качеству игры «Динамо». Оно, мягко говоря, среднее и не соответствует качеству состава. К сожалению.
Не знаю, что «Динамо» сможет предложить «Зениту» даже у себя на поле. Да, «Ростову» не позволили забить, но команда Карпина тоже сейчас не в порядке. А у «Зенита» все почти вернулись в строй, есть ротация. Думаю, очередные легкие три очка «Зенит» увезет из Москвы», — сказал Титов.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 26 августа 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:50