«Динамо» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на встречу Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Зенита» за 1.88.



«Зенит» в полном порядке на старте чемпионата. Расставаться с чемпионством он явно не собирается. По составу, по игре, ее стабильности равных команде Семака нет. И понятно, что в этом матче петербуржцы будут фаворитами.



«Динамо» же снова начинает разочаровывать. Игра и в первых трех турах не была очень яркой, но удалось взять 7 очков, не пропускали. А вот с «Арсеналом» совсем матч не получился. Ошибались в защите, впереди креатива нет. Не знаю, насколько крепки позиции Новикова, но у многих болельщиков появляются вопросы к качеству игры «Динамо». Оно, мягко говоря, среднее и не соответствует качеству состава. К сожалению.



Не знаю, что «Динамо» сможет предложить «Зениту» даже у себя на поле. Да, «Ростову» не позволили забить, но команда Карпина тоже сейчас не в порядке. А у «Зенита» все почти вернулись в строй, есть ротация. Думаю, очередные легкие три очка «Зенит» увезет из Москвы», — сказал Титов.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Динамо» — «Зенит». Прогноз: Ловрен, Ракицкий и Барриос ухудшат положение Новикова Бело-голубые находятся в топ-5 РПЛ, но по качеству футбола совсем не впечатляют.