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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на матч 5-го тура РПЛ 26 августа

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на матч 5-го тура РПЛ 26 августа
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«В прошлом сезоне в обоих матчах «Краснодара» с ЦСКА проходила ставка «обе забьют». Вообще, эта тенденция наблюдается уже давно — в 6 предыдущих матчах этих соперников из 8 данный прогноз оказывался верным.

Стартовали в новом сезоне оба клуба неважно: по 2 поражения после 4 туров — это все-таки перебор. Краснодарцы пока проигрывают только на выезде и с сухим счетом, а армейцы — два тура подряд уступают своим соперникам со счетом 1:2.

Обе команды стараются играть в смелой атакующей манере. В составах обеих команд есть качественные исполнители впереди. Признаюсь, я жду яркой игры, с голами. В этом матче ни одна из команд не станет закрываться и ждать ошибки соперника. И те, и другие будут играть в атаку. Мой прогноз — обе забьют за 1.80», — сказал Керимов.

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