«Динамо Мн» — «Пяст»: прогноз Игоря Гамулы на отборочный матч Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо Мн» — «Пяст».
Ставка: победа «Динамо Мн» с форой (0) за 1.86.
«Это, вроде, четвёртый квалификационный раунд. Я даже не могу сказать, потому что за этим надо внимательно следить. Участвует в этой лиге команда футбольного «Ростова», а это значит, что скоро может быть это будет один из их соперников — «Динамо Минск» или «Пяст».
«Динамо Минск» сейчас возглавляет известный русско-белорусский тренер Леонид Кучук, который недавно пришёл в команду. Сперва не очень важно шли у него дела в «Динамо», но сейчас команда потихоньку набирает ход и показывает неплохой футбол, набирая очки.
Что касается «Пяста», то мне сложно что-либо говорить. Раз команда играет в Лиге Европы, значит она заняла высокое место в чемпионате Польши. Наверное, команда по праву выступает в турнире.
Мне сложно прогнозировать, я постараюсь угадать. Ставлю на своих белорусских друзей. Победа «Динамо», но с нулём с коэффициентом 1.86. Вот такой мой прогноз», — сказал Гамула.
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