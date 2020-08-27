ЦСКА — «Витязь»: прогноз Дмитрия Казионова на матч Кубка мэра Москвы

Экс-нападающий столичных клубов ЦСКА и «Динамо», а также «Лады», «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Торпедо», ХК «Сочи» и «Северстали» Дмитрий Казионов дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь».
Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.85.
«Из последних трёх игр две хоккеисты «Витязя» выиграли. Команда потихоньку набирает ход, вышли лидеры. Тройка, где играет Александр Сёмин с иностранцами, регулярно набирает очки, ребята сыгрываются. Иностранцы с каждой игрой ещё будут добавлять, потому как они адаптируются к нашему хоккею, вливаются в коллектив. Со «Спартаком» дублем отметился Дергачёв, в этом сезоне он вполне может выйти на ведущие роли в команде.
ЦСКА последних лет — мощная, системная команда. Несмотря на большие потери, как в обороне, так и в атаке в предстоящем сезоне ЦСКА тоже будет довольно крепкой командой. Думаю, что роль лидера на себя возьмёт кто-то из этих ребят – Шалунов, Окулов, Голдобин или Локтионов, который наверняка захочет реабилитироваться за неудачный прошлый сезон в «Магнитке».
Матч будет упорным, шансы команд примерно равны. Весьма вероятен ничейный исход по итогам основного времени. Предполагаю, что игра получится малорезультативная», — сказал Казионов.
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