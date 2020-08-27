«Кайрат» — «Ной»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру квалификации Лиги Европы

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Кайрат» — «Ной».



Ставка: победа «Кайрата» минимум в 2 мяча за 1.97.



«Кайрат» в матче с армянским клубом “Ной” кажется фаворитом. В составе казахстанского клуба больше дорогостоящих футболистов, есть достаточно хорошего уровня легионеры. В чемпионате Казахстана сыграно всего 5 туров, и пока именно “Кайрат”, набравший 12 очков из 15 возможных, лидирует. После паузы команда Алексея Шпилевского, который 5 лет проработал в структуре «РБ Лейпциг» (а это отличная школа для тренера), одержала две победы — 3:0 и 3:1.



“Ной” в начале августа стал обладателем суперкубка Армении, обыграв чемпиона страны “Арарат-Армения” со счетом 2:1. Но в новом первенстве команда стартовала неудачно: 2:2 с “Шираком” и поражение 0:1 от “Алашкерта”. То есть, видимо, команда пока находится не в лучшей форме. И ее возможности, по сравнению с потенциалом “Кайрата” очевидно более ограничены.



Поэтому, мне кажется, “Кайрат” может выиграть, причем даже с запасом: я рассматривал разные варианты ставок с форой или комбинированные ставки (вроде П1+ТБ2.5), и мне кажется, что П1 с -1,5 — вполне рабочий вариант: “Кайрат” — атакующая команда, а “Ной” имеет проблемы в обороне», — сказал Кривохарченко,



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