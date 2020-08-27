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«Шахтёр» — «Сфынтул Георге»: прогноз Валерия Непомнящего на матч отбора Лиги Европы

«Шахтёр» — «Сфынтул Георге»: прогноз Валерия Непомнящего на матч отбора Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Сфынтул Георге».

Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1) за 1.50.

«В этом противостоянии я отдаю предпочтение «Шахтёру», он является фаворитом. Клуб сейчас в порядке, лидирует в чемпионате Беларуси наряду с БАТЭ, поэтому должен уверенно разобраться с молдавским «Сфынтулом».

Уровень «Шахтёра» в целом выше, так как в Молдавии лишь «Шериф», по моему мнению, выделяется, а остальные команды ведут борьбу между собой. Да и сам чемпионат Молдавии точно не сильнее белорусского.

Не могу сказать, забьёт ли «Сфынтул», но в любом случае солигорцы победят и, скорее всего, сделают это крупнее, чем в один мяч», — сказал Непомнящий.

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