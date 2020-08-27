Букмекеры назвали шансы Месси сыграть против «Барселоны» в сезоне-2020/2021

Лионель Месси хочет покинуть «Барселону». Аргентинец уже прислал запрос в клуб, но каталонцы не хотят отпускать его. Президент клуба Хосеп Бертомеу готов уйти в отставку, лишь бы Месси остался. Видимо, повисла на волоске и судьба Рональда Кумана.
Букмекеры принимают ставки на то, сыграет ли Месси против «Барселоны» в сезоне-2020/2021. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 8.00. Это примерно 11% вероятности. Сделать ставку на то, что аргентинец не будет играть против своей бывшей команды в новом сезоне, можно за 1.04 (89%).
По данным СМИ, основной претендент на Месси — «Манчестер Сити», где работает Пеп Гвардиола. Если трансфер случится, «горожане» могут сыграть с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
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