Эксперты назвали вероятность того, что Лионель Месси завершит карьеру

Лионель Месси хочет покинуть «Барселону». Аргентинец уже прислал запрос в клуб, но каталонцы не хотят отпускать его. Президент клуба Хосеп Бертомеу готов уйти в отставку, лишь бы Месси остался. Видимо, повисла на волоске и судьба Рональда Кумана.



Букмекеры принимают ставки на возможное решение Месси завершить карьеру до начала нового сезона. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 30.00. Это примерно 3% вероятности. Пока в карьере аргентинца был только один профессиональный клуб — «Барселона».



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

Гвардиола и Конте ждут Месси. Но «Барселона» ещё поборется. Ставки на будущее Лео Ситуация развивается быстро и непредсказуемо.