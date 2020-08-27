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Эксперты назвали вероятность того, что Лионель Месси завершит карьеру

Эксперты назвали вероятность того, что Лионель Месси завершит карьеру
Ставки / Прогнозы 0

Лионель Месси хочет покинуть «Барселону». Аргентинец уже прислал запрос в клуб, но каталонцы не хотят отпускать его. Президент клуба Хосеп Бертомеу готов уйти в отставку, лишь бы Месси остался. Видимо, повисла на волоске и судьба Рональда Кумана.

Букмекеры принимают ставки на возможное решение Месси завершить карьеру до начала нового сезона. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 30.00. Это примерно 3% вероятности. Пока в карьере аргентинца был только один профессиональный клуб — «Барселона».

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Ситуация развивается быстро и непредсказуемо.
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