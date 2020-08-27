Букмекеры назвали шансы «Ливерпуля» набрать 100 очков в сезоне АПЛ-2020/2021

В минувшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» выиграл чемпионство, набрав 99 очков. Команда Юргена Клоппа выиграла 32 из 38 поединков. Трижды мерсисайдцы сыграли вничью, еще три раза «Ливерпуль» уступил.



Букмекеры принимают ставки на то, что подопечные Клоппа в новом сезоне выступят еще лучше. Правда, шансы на это не слишком велики. Поставить на то, что «Ливерпуль» наберет как минимум 100 очков, можно с коэффициентом 6.95. Это примерно 15% вероятности. Кроме того, за 16.00 (6%) можно сделать ставку на то, что команда Клоппа не проиграет ни разу в чемпионате Англии.



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