Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры назвали шансы «Ливерпуля» набрать 100 очков в сезоне АПЛ-2020/2021

Букмекеры назвали шансы «Ливерпуля» набрать 100 очков в сезоне АПЛ-2020/2021
Ставки / Прогнозы 0

В минувшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» выиграл чемпионство, набрав 99 очков. Команда Юргена Клоппа выиграла 32 из 38 поединков. Трижды мерсисайдцы сыграли вничью, еще три раза «Ливерпуль» уступил.

Букмекеры принимают ставки на то, что подопечные Клоппа в новом сезоне выступят еще лучше. Правда, шансы на это не слишком велики. Поставить на то, что «Ливерпуль» наберет как минимум 100 очков, можно с коэффициентом 6.95. Это примерно 15% вероятности. Кроме того, за 16.00 (6%) можно сделать ставку на то, что команда Клоппа не проиграет ни разу в чемпионате Англии.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020