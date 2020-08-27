ЦСКА — «Витязь»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка мэра Москвы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.84.

«Состояние ЦСКА сейчас довольно трудно оценить. Команда очень долго сидела на сборах. Даже отказалась от участия в Кубке чемпионов КХЛ в Казани. Также обошлось без большого количества предсезонных матчей. А вот «Витязь», напротив, играл много и со вкусом. Первый матч провели ещё в июле, со счётом 0:1 уступив «Соколу». На август пришлись ещё пять поединков. Результаты рабочие — ни в одном из случаев подопечные Михаила Кравеца не выглядели пассажирами.



1:2 и 2:3 Б с «Амуром», 4:3 Б с «Куньлунем», 1:3 с «Динамо» и 5:3 со «Спартаком». Результаты более чем рабочие, функциональная подготовка должна быть на уровне. Понятно, что состав у «армейцев» на две головы выше, но они вряд ли станут гнаться за крупным счётом. Экспериментальный состав, проверка сочетаний, шансы для молодёжи — для этого сейчас идеальное время.



На наш взгляд, за счёт разницы в тонусе аутсайдер вполне способен навязать фавориту борьбу. Потому играть предпочтём против линии. Проверять Х2 за 2.71 не рискнём: ЦСКА будет играть на родной арене, да и определённое количество зрителей на трибуны пустят. То есть совсем уж откладывать результат в сторону подопечные Игоря Никитина не станут.



А вот П2 с форой (+2) за 1.71 смотрится надёжно, предпосылок для разгрома немного. Ставка посмелее — тотал меньше 5.5 шайбы за 1.84. У «Витязя» довольно крепкая оборона и неплохие вратари, а процент брака у фаворита в августе должен быть выше привычных значений».