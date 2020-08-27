«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч Кубка мэра Москвы 27 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.80

«Межсезонье команды провели достаточно бодро. Бело-голубые укрепили состав и успели провести четыре контрольные игры. Для начала обменялись яркими победами с «Авангардом» — 4:3 и 2:7. Дальше настал черёд обороны — последовательно удалось задушить «Витязь» (3:1) и «Амур» (1:0). Нападающий Дмитрий Кагарлицкий после победы над хабаровчанами прямым текстом сказал, что команда играет не в полную силу, но для августа это абсолютно нормально. Время ещё есть, спешить некуда, да и новички должны притереться.



«Спартак» успел провести три товарищеских матча. Начал с близкого поражения от «Авангарда» (1:2), потом уступил «Витязю» (3:5), а на десерт разгромил собственный фарм-клуб «Химик» (7:3). Изначально планировалось закончить игрой против «Амура», однако хабаровчане в последний момент отказались из-за симптомов ОРВИ в команде.



С «Химиком» тренерский штаб посмотрел в деле всех исполнителей на двусторонних контрактах и четырёх голкиперов — Беспалов с Хомченко по очереди защищали ворота воскресенцев. Делать выводы по контрольным поединкам опасно, благо что с тех пор прошло несколько суток. Для предсезонки это заметный срок.



Потому лезть в исход не рискнём. А вот классический тотал больше 4.5 шайбы за 1.80 смотрится нормально. Дело в том, что пять из шести предыдущих очных встреч оказывались верховыми. Единственное исключение — заключительная битва в Кубке Гагарина-2019/2020, там «Динамо» победило со счётом 3:2 в овертайме.



Соперники соскучились по хоккею и болельщикам. До старта сезона остаётся неделя, можно просто сыграть в своё удовольствие и не злоупотреблять обороной. На наш взгляд, хоккей получится довольно бодрым и результативным».