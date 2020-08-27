«Динамо» — «Спартак»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча 27.08
27 августа в матче Кубка мэра Москвы «Динамо» сыграет со «Спартаком». Начало встречи — в 19:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз: они считают фаворитом бело-голубых: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.10, успех «Спартака» идёт за 2.96.
Букмекеры уверены, что матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — «Спартак» 27 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98.
Ставки на итоговую победу «Динамо» принимаются с коэффициентом 1.61, а на победу «Спартака» — за 2.30. Если первый гол будет забит до истечения девятой минуты, сыграет коэффициент 1.95.
«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Крикунов и Знарок порадуют зрителей на Кубке мэра Москвы
Московское дерби станет украшением первого дня предсезонного турнира.
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