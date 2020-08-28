«Динамо» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч Кубка мэра Москвы 28 августа 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.91.

«ЦСКА накануне проиграл «Витязю» со счётом 2:3. Довольно быстро вышел вперёд, после чего, похоже, расслабился. Подмосковный клуб действовал организованно, выиграл «конёк» и обошёлся без ошибок. Плюс в нужный момент подтащил Илья Ежов. А всё остальное сделали спецбригады.



Соответственно ЦСКА сохранит шансы на победу в Кубке мэра Москвы только в случае успеха в двух оставшихся матчах. Вот только есть сомнения, что для клуба это имеет большое значение. Скажем, в прошлом году красно-синие заняли на этом турнире только третье место, а «Витязю» вообще проиграли со счётом 0:5.



Теперь ситуация не стала лучше: состав заметно изменился в межсезонье, а из-за коронавируса предсезонка получилась скомканной. Игорь Никитин накануне признался, что в команде не переболели всего три человека. Потому уровень физической готовности вполне логично вызывает вопросы.



«Динамо» с ходу начало с дерби против «Спартака». Скорости для августа оказались более чем достойные. Подопечные Владимира Крикунова смотрелись интереснее, однако долгое время не могли пробить Никиту Беспалова. А в третьем периоде соперник проснулся и отгрузил четыре шайбы (1:4).



То есть у бело-голубых вариантов тоже нет — шансы выиграть турнир останутся только в случае двух побед. Важно другое: поединок состоялся на четыре с лишним часа позже, а играть придётся второй день кряду.



Широкая ротация практически неизбежна, а резерв у бело-голубых всё же поскромнее. Букмекеры ждут огромного количества голов, в чём имеются определённые сомнения. Во-первых, накануне с результативностью было туго, а вот оборона разочаровала. Во-вторых, очные встречи в принципе редко получаются верховыми.



В десяти последних матчах забрасывалось не более пяти шайб, в семи случаях дело ограничивалось максимум четырьмя. Плюс полуторные составы и игра под нагрузкой, что тоже затрудняет созидание. Потому тотал меньше 5.5 шайбы за 1.91 смотрится замечательно. Можно даже рассмотреть ТМ 5 гола за 2.29».