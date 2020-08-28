СКА — «Авангард»: трансляция матча 28 августа 2020 года, прогнозы и ставки букмекеров

28 августа в матче турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге СКА сыграет с «Авангардом». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ».



Эксперты отдают явное предпочтение петербуржцам: поставить на победу СКА можно с коэффициентом 1.72, успех «Авангарда» идёт за 3.80.



Букмекеры уверены, что матч турнира имени Пучкова СКА — «Авангард» 28 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.66. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.



Итоговая победа СКА доступна 1.48, шансы «Авангарда» оценены коэффициентом 2.65. Если первая шайба будет забита до истечения 10-й минуты, сыграет коэффициент 1.65.

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