СКА — «Авангард»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч турнира имени Пучкова

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч турнира имени Пучкова СКА — «Авангард».

Ставка: «Авангард» не проиграет за 2.08.

«Обе команды одержали по две победы и набрали максимально возможные четыре очка, а все остальные клубы допустили как минимум одну осечку уже к концу среды. Следовательно победитель очной встречи наберёт шесть баллов и станет лучшим по итогам всего турнира.

«Авангард» привычно не смог обойтись без приключений, оба раза действуя по похожему сценарию. Слабый дебют, соперник получает преимущество в две шайбы, затем команда добавляет и начинает штамповать гол за голом. «Торпедо» вело 2:0 к середине первого периода, в итоге получило 2:4. Дважды «ястребы» отличились в большинстве.



С «Северсталью» вышло ещё веселее: 0:2 после 17 минут, 2:3 к исходу второго периода. И четыре гола в заключительном отрезке. Вновь два очка набрал Корбан Найт, а юный Егор Чинахов отметился тремя баллами. К двум передачам во втором периоде он добавил гол в пустые ворота (6:3).



СКА забивает поменьше. С «Куньлунем» вообще ограничились двумя шайбами (2:0), хотя тут нужно отметить Дмитрия Шикина, который совершил 48 сейвов. С «Сочи» тоже очень долго запрягали — пропустили первыми, отыграться смогли только на 34-й минуте. Зато в концовке забили трижды менее чем за шесть минут (4:1).



С точки зрения календаря преимущество имеют омичи. Они провели предыдущий матч на сутки раньше. Валерий Брагин неспроста жаловался на тяжёлый график: первую игру в Казани его подопечные провели 19 августа, то есть за девять суток это будет аж седьмой поединок. Колоссальная нагрузка даже с учётом длинной «скамейки» и ротации.



У «Авангарда» календарь заметно приятнее, да и проблем с ротацией тоже не наблюдается. Потому коэффициент 1.72 на П1 кажется нелепицей. Петербужцы, конечно, хороши, но Х2 за 2.08 всё же проверим. Вариант попроще — ИТБ 2 гола «Авангарда» за 1.76. У омичей с созиданием сейчас полный порядок".