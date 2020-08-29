«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч за Суперкубок Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» за Суперкубок Англии сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70, «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.81.
«У «Арсенала» из приобретений — Виллиан, которому хоть и 32 года, но он ещё заявит о себе. Также Суареш, правый защитник из «Саутгемптона». В остальном главная задача межсезонья пока выполняется. Обамеянг всё ещё в команде. Контракт новый пока не подписал, но есть оптимистичные настроения относительно того, что удастся сохранить его на предстоящий сезон.
Что касается «Ливерпуля», то из потерь можно отметить уход Ловрена в «Зенит», но не думаю, что это существенная потеря, так как он был даже не третьим выбором в центре защиты, а четвёртым. Что касается приобретений, то оно пока одно — греческий левый защитник, пришедший из «Олимпиакоса». Но и это приобретение скорее под основу. Вряд ли он сразу сместит Робертсона.
В остальном всё без изменений. «Ливерпуль» раньше закончил сезон, раньше вышел из отпуска. Три недели провёл в Австрии. Уже провёл два контрольных матча. Думаю, что «Ливерпуль» сейчас находится в более лучшем функциональном состоянии. В обеих встречах тройка нападения Мане-Фирмино-Салах была в основе. Думаю, что она находится в игровом тонусе. Особенно не феерила, но в плане физики уже близка к своим лучшим кондициям.
У «Арсенала» была только одна товарищеская встреча. Виллиан ещё не выходил на поле, Обамеянг провёл тайм. Логично предположить, что раз команда позже вышла из отпуска, позже начала тренироваться, то и подходить к сезону она будет уже позже. На данный момент физическая форма пока оставляет желать лучшего.
Что касается самой игры, то хоть болельщиков и не будет на трибунах, то встреча должна получиться интересная. «Ливерпуль» быстро действовал впереди, но испытывал проблемы при игре без мяча. Фабиньо совершил один из ключевых обрезов, который привел к голу. Ван Дейк играл не лучшим образом, получил рассечение брови, поэтому его участие в матче под вопросом. В общем, моменты будут и у тех, и у других.
В последних четырёх очных встречах было забито 24 мяча. В принципе, и в этот раз нас ждут забитые мячи, поэтому самый осторожный вариант — это «Ливерпуль» не проиграет и обе команды забьют. Коэффициент в районе двойки на это. Всё-таки «Ливерпуль», понятное дело, сильнее. «Ливерпуль» — чемпион, а «Арсенал» финишировал восьмым. Да, при Артете команда прогрессирует, в декабре пришёл испанец, и с тех пор «канониры» достигли определённого прогресса.
Однако «Ливерпуль» всё же сильнее, поэтому тут стоит поставить на простую чистую победу мерсисайдцев".
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