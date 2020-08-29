«Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерия Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» Тула.

Ставка: победа «Спартака» за 1.59.

«По тому, как играет «Спартак», конечно, я думаю, что он фаворит. Команда играет предстоящий матч на своём поле, и кажется, что главный тренер практически определился с составом. Сейчас у москвичей появилась хорошая игра, поэтому ставлю на их победу. «Спартак» набирает ход и готов бороться чуть ли не за титул.



У «Арсенала» пока всё невнятно, хотя он иногда и преподносит сюрпризы, например, когда обыграл «Динамо» 2:0. В целом в этом сезоне максимум, на что может претендовать команда из Тулы, – это место в первой восьмёрке, но не более. В предстоящей игре не поможет «Арсеналу» его ведущий форвард Луценко, что скажется на атакующих действиях туляков.



В этой игре «Спартаку», конечно, будет непросто, так как ему нужен простор, а когда соперник успевает вернуться на свою половину поля, то позиционные атаки у «Спартака» пока не очень клеятся. Я считаю, что «Арсенал» сыграет в таком же стиле. Раз тренеры проводят работу, анализируют ситуацию, то они должны находить варианты, как взламывать такую оборону. «Спартак» не разорвёт в клочья соперника, но будет владеть преимуществом и должен найти шансы отличиться».