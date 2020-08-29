«Химки» — «Ротор»: прогноз Владислава Радимова на матч 6-го тура РПЛ

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Ротор».
Ставка: победа «Ротора» с нулевой форой за 2.31.
«У обеих команд не так много что получается впереди, и те, и те стараются играть на контратаках, если получают пространство. «Химки» – более играющая команда, а «Ротор» – контратакующая. Мне кажется, что «Ротор» на контратаках всё-таки должен кого-то поймать, и этим кем-то станут «Химки». Я рискну и поставлю на «Ротор» с форой (0).
«Ротор» неплохо сыграл против «Спартака», создавал моменты, но волгоградцам легко играть на свободном пространстве, а также вторым номером. «Химки» при Гунько стараются больше действовать с мячом, игроки там довольно хорошо с ним обращаются, поэтому хозяева сыграют первым номером, а «Ротор» постарается этим воспользоваться. «Химкам» будет проще пропустить атаку «Ротора», чем самим забить в позиционных атаках».
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