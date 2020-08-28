«Лион» — «Дижон»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

28 августа «Лион» примет «Дижон» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.80.



Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Лион» — «Дижон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.