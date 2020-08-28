«Лион» — «Дижон»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 28 августа, «Лион» примет «Дижон» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.50, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.80.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.
Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.
«Лион» — «Дижон». Прогноз: покоритель «Манчестер Сити» ловко начнёт чемпионат Франции
За 14 выездов в прошлом сезоне скромный «Дижон» потерпел 10 поражений.
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