«Арсенал» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, во сколько начало матча

Сегодня, 29 августа, «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют в матче за Суперкубок Англии. Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Арсенала» оценивается букмекерами коэффициентом 5.00.

Эксперты считают, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.58, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Итоговый успех «Арсенала» идёт за 3.04, а успех «Ливерпуля» — за 1.38.