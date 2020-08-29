«Арсенал» — «Ливерпуль»: эксперты оценили шансы команд в матче за Суперкубок Англии
Сегодня, 29 августа, «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют в матче за Суперкубок Англии. Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Арсенала» оценивается букмекерами коэффициентом 5.00.
Эксперты считают, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.58, тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.
Итоговый успех «Арсенала» идёт за 3.04, а успех «Ливерпуля» — за 1.38.
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