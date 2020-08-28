Элизе Мертенс — Наоми Осака: прогноз Сергея Фомина на 1/2 финала турнира в Нью-Йорке

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала турнира Мастерс в Нью-Йорке Элизе Мертенс — Наоми Осака.



Ставка: победа Мертенс с форой (+3) за 1.76.



«Наоми Осака слишком впечатлилась происходящим в США и решила в знак протеста устроить бойкот турниру в Нью-Йорке. Японка отказалась играть в полуфинале, потому что местные копы плохо обошлись с чернокожим преступником, и так как она тоже чернокожая, то… Организаторы турнира в свою очередь решили отложить все матчи на один день, пока всё успокоится. И вот, кажется, всё успокоилось, даже у Осаки мозги встали на место, она всё-таки сыграет этот матч.



Можно выдохнуть, матчи в Нью-Йорке состоятся. US Open тоже состоится. Уже, кстати, прошла жеребьёвка, а это значит, у нас будет много полезного материала. Но речь сейчас не про это.



По первым матчам Осака показала, что не валялась на диване весь карантин, форма кое-какая есть, и хоть не без проблем, но добралась до стадии ½, сохранив лицо. Подача работает, цифры впечатляют — 29 эйсов за три матча, более 80% выигранных мячей на первой подаче. Это круто. Мухова, Ястремская и Контавейт были в соперницах. Все в хорошей форме, но проиграли.



У Элизе Мертенс тоже всё в полном порядке. В середине августа она успешно провела турнир в Праге, где дошла до финала. А здесь бельгийке выпала удобная сетка и вновь она обыграла всех через приличную фору. Уверенность видна в действиях Мертенс, от души играет. Сломить её сейчас будет очень нелегко.



Несмотря на то что Осака готова к турниру, мои симпатии здесь на стороне Мертенс, а именно из-за причин нелепого бойкота, устроенного японкой. То снимается, то вновь возвращается… Привлекает внимание к своей персоне, а потом перегорает. Считаю, что здесь японка перегорит, и матч если и выиграет, то в тяжёлой борьбе», — сказал Фомин.



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