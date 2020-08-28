Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры: Миранчук уедет в Европу в ближайший год

Букмекеры: Миранчук уедет в Европу в ближайший год
Ставки / Прогнозы 0

Кажется, сага с переездом Алексея Миранчука в Италию близка к развязке. По сведениям итальянских СМИ, «Аталанта» предложила за полузащитника «Локомотива» и сборной России 14 млн евро. «Железнодорожников» это предложение устроило, теперь бергамаскам предстоит договориться с самим футболистом.

По оценке аналитиков, Миранчук уедет в один из европейских чемпионатов до 1 июня 2021 года. Причём этот вариант не включает в себя аренду, речь идёт о полноценном трансфере. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на то, что Миранчук никуда не уедет, можно за 2.72 (32%).

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020