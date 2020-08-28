Букмекеры: Миранчук уедет в Европу в ближайший год

Кажется, сага с переездом Алексея Миранчука в Италию близка к развязке. По сведениям итальянских СМИ, «Аталанта» предложила за полузащитника «Локомотива» и сборной России 14 млн евро. «Железнодорожников» это предложение устроило, теперь бергамаскам предстоит договориться с самим футболистом.
По оценке аналитиков, Миранчук уедет в один из европейских чемпионатов до 1 июня 2021 года. Причём этот вариант не включает в себя аренду, речь идёт о полноценном трансфере. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на то, что Миранчук никуда не уедет, можно за 2.72 (32%).
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