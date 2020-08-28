Букмекеры: Дзагоев не сыграет ни одного матча в РПЛ полностью

К Алану Дзагоеву прочно приклеился ярлык «хрустального» футболиста. Игрока сборной России преследуют травмы. Вот и в начале этого сезона Дзагоев уже успел получить очередное повреждение. Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Алан провести хотя бы один матч в сезоне-2020/2021 РПЛ полностью.
По оценке аналитиков, это вряд ли случится. Поставить на то, что Дзагоев сыграет хотя бы один раз все 90 минут, можно с коэффициентом 2.30. Это примерно 42% вероятности. Поставить на то, что такого матча в текущем сезоне не будет, можно за 1.55 (58%).
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