Саратовец «выиграл» на ставках. Это обошлось ему в 55 тыс. рублей
23-летний житель Саратова стал жертвой мошенников, которые якобы делали ставки на спорт. Молодой человек связался с администратором страницы в соцсети для взаимовыгодного сотрудничества. Ему предложили внести 20 тыс. рублей, чтобы делать ставки. Мужчина перевел эту сумму.
Через некоторое время мошенники связались с жертвой и сообщили ему, что ставка оказалась успешной, сумма выигрыша — 177 892 рубля. Однако, чтобы вывести деньги, нужно заплатить комиссию в размере 20% от выирыша. Саратовец перевел мошенникам 35 579 рублей, после чего те заблокировали его и перестали отвечать.
Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.
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