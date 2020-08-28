Букмекеры назвали вероятных неудачников сезона АПЛ — 2020/2021

Чемпионат Англии по футболу должен стартовать 12 сентября. Если, конечно, позволит коронавирус. Букмекеры уже принимают ставки на исход турнира. И помимо традиционных ставок на победителя можно сделать ставку на команду, которая покинет АПЛ по итогам сезона.



По оценке аналитиков, наиболее вероятно, что из АПЛ вылетит «Вест Бромвич», который по итогам прошлого сезона выиграл путёвку из Чемпионшипа. Поставить на вылет «дроздов» можно с коэффициентом 2.15. Кроме того, в числе главных претендентов на вылят эксперты видят «Фулхэм» (2.80) и «Астон Виллу» (3.00).



За 3.30 можно поставить на то, что в Чемпионшип отправится «Кристал Пэлас». За 4.00 можно поставить на вылет «Ньюкасла», «Бернли» или «Брайтона». Вероятность того, что ненадолго задержится в элите «Лидс», эксперты оценили коэффициентом 4.50.



Разумеется, можно поставить и на вылет фаворитов. Так, на провал «Манчестер Сити», «Ливерпуля» «МЮ» или «Челси» можно поставить за 1000.00. В два раза выше шансы вылететь у Жозе Моуринью и «Тоттенхэма». За 250.00 можно сделать ставку на вылет «Арсенала». Фиаско «Лестера» аналитики оценили коэффициентом 40.00.



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