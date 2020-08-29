«Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз Ильи Казакова на матч 6-го тура РПЛ
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Арсенал» Тула.
Ставка: победа «Спартака» + тотал больше 1.5 гола за 1.90.
«Я бы выделил в этом матче один вариант, который может принести дармовые деньги. Речь идёт о победе «Спартака» при тотале больше 1.5 мяча. Коэффициент — в районе 1.90.
«Арсенал» хоть и удивил победой над «Динамо», но всё же ищет свою игру, находится в непростом положении. Он потеряла Луценко — одного из лучших новобранцев лиги.
«Спартак» играет дома, играет на кураже. Мне кажется, что нет сомнений в том, что красно-белые выиграют этот матч очень уверенно. Поэтому ставим на это, ждём игры, и всем — хорошего матча».
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