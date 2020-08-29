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«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 6-го тура чемпионата России

«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 6-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» Тула в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Спартака» всухую за 2.40.

«Думаю, что тут хозяева победят. «Спартак» — духовая команда, когда у неё получается. Тем более что сейчас «Зенит» потерял очки, это только добавит команде настроения и мотивации, и она должна показать бодрый футбол.

«Спартак» будет настроен, но главное то, что ударная сила «Арсенала» — Луценко — получил травму и не будет играть. Это поможет «Спартаку» удержать свои ворота в неприкосновенности.

У «Спартака» во всех играх бывает непорядок, но в данном случае это поможет москвичам сыграть на ноль. Потому ставлю на победу красно-белых всухую за 2.40».

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