«Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз Карена Адамяна на матч 6-го тура РПЛ 29 августа

Комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» Тула в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.



Ставка: тотал больше 2 голов за 1.60.



«Московский “Спартак” в новом сезоне наконец-то радует своих болельщиков. Прошлый чемпионат получился откровенно провальным. Там были и плохие результаты, и удаления Тедеско, и, конечно, судейские скандалы.



Сейчас “Спартак” преобразился. Команда идёт на втором месте и уступает только “Зениту”. “Спартак” ни разу не проиграл и забил в каждом матче. Вот и в поединке с “Арсеналом” на своем поле хозяева должны огорчить гостей.



У Тулы сейчас переходный период. Новый тренер работает совсем недавно, а результаты пока оставляют желать лучшего. 5 очков из 15 возможных и всего одна победа — не лучший фон для выезда в Тушино.



Последний матч команд завершился победой “Спартака” со счётом 3:2. С тех пора атака красно-белых стала только лучше, а команда обрела уверенность в себе. Правда, в обороне по-прежнему всплывают «косяки». Поэтому давайте поставим на голы».