«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на Суперкубок Англии 29 августа

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» за Суперкубок Англии сезона-2020/2021.



Ставка: ничья за 4.32.



«Как мне кажется, игра будет равной и достаточно живой. В Суперкубке обе команды побеждали по 15 раз, чаще победителем был только «Манчестер Юнайтед» — 21 раз. «Арсенал» в последний раз побеждал совсем недавно — в 2017 году, а вот «Ливерпуль» — в 2006 году, в прошлом году он проиграл «Ман Сити» в серии пенальти.



Сразу скажу про регламент. Если ничья в основное время, то никакого дополнительного времени, а сразу серия пенальти. Это важно для моего прогноза.



Любой вариант может быть. Мы не знаем, в каком состоянии команды. Можно гадать. Могу сказать, что можно ставить на большое количество голов. Даже больше, чем на один. Или даже на два гола в первом тайме. Не буду забивать вашу голову статистикой, но поверьте на слово — подтверждение тому есть. Ставку такую сделать можно.



Ждём весёлого футбола. В шести последних личных встречах забивали обе команды.



Как команды сыграли в прошлом сезоне? Была победа «Ливерпуля» на своем поле — 3:1. «Арсенал» в свою очередь дома выиграл — 2:1. В октябре прошлого года в Кубке Лиги команды сыграли вничью — 5:5. Помните этот матч?



Вот такие две команды выходят играть за Суперкубок. Мой прогноз на этот матч — ничья в основное время с коэффициентом 4.32».