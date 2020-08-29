«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч за Суперкубок Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» за Суперкубок Англии сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Арсенала» за 5.10.



«Этот матч будет уникальным. Впервые он пройдёт без зрителей. Ненавистный коронавирус и на старте сезона оставил футболистов с пустующими трибунами. Правда, сегодня этим никого уже не удивишь.



Интересно, что результаты обеих команд в этом мини-турнире абсолютно одинаковы. «Арсенал» и «Ливерпуль» провели по 22 матча за Суперкубок Англии, в 15 добились побед и семь раз проиграли.



«Канониры» и красные трижды совместно участвовали в этом турнире. В 1979 и 1989 победил «Ливерпуль» со счётом 3:1 и 1:0, а в 2002 выиграл «Арсенал» со скромненьким 1:0.



Свою 15-ю победу «канониры» одержали в 2017-м, одолев по пенальти «Челси», так как основное время завершилось 1:1. Напомню, что дополнительное время в случае ничьей в двух таймах не назначается, а сразу идёт серия пенальти.



«Ливерпуль» тоже праздновал свою 15-ю победу в матче с «Челси», переиграв их в 2006-м со счётом 2:1. В начале прошлого триумфального сезона «Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» Суперкубок 4 августа по пенальти 4:5. Такова историческая справка.



Главное — это то, что мы увидим уже через месяц после окончания сезона-2019/2020 новый сезон. Будем болеть за своих любимцев. А тут я возьму победу лондонцев. Думаю, сенсация вполне вероятна".