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«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Романа Гутцайта на Суперкубок Англии

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Романа Гутцайта на Суперкубок Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» за Суперкубок Англии сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.91.

«Думаю, что матч, который команды провели друг с другом в концовке прошлого сезона АПЛ, может быть отчасти показательным. Тогда «Арсенал» добился победы со счётом 2:1. Ну а в первом круге было тоже немало забитых мячей — больше трёх.

Наверняка Микель Артета и его «Арсенал» попытаются фрагментарно прессинговать защитников «Ливерпуля». Это давало результат во второй игре прошлого сезона.

Козырь же «Ливерпуля» — атакующие футболисты на свободном пространстве. Как раз этого и Артета попытался лишить в недавнем матче английского чемпионата.

У «Арсенала» по-прежнему очень хорошая атакующая линия. Виллиан летом перебрался в команду. Появился новый центральный защитник. Думаю, что оба появятся на поле. Суперкубок — хорошая площадка для проверки новых футболистов. Обамеянг, Ляказетт, Пепе, а теперь ещё и Виллиан — это бригада, которая способна забивать.

Что касается «Ливерпуля», то завершение прошлого сезона вышло для него… никаким. Чемпионство было в кармане, а Лигу чемпионов красные покинули ещё до коронавирусной паузы.

«Ливерпуль» должен бы перезагрузиться во время отпуска. Новый, бодрый «Ливерпуль» в новый путь отправляется.

Жду в этом матче голы. Это не финал, а выставочный матч, где можно проявить себя в атаке".

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