«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч за Суперкубок Англии

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» за Суперкубок Англии сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.72.



«Если вы спросите у болельщиков «Ливерпуля», сколько титулов они завоевали в прошлом сезоне, то они ответят, что три. Выиграли они АПЛ, чемпионат мира и Суперкубок Европы, который в прошлом году был добыт в Стамбуле. Да, он скорее относится к предыдущему сезону, но именно с него команды начинают сезон. Считается, что победа в Суперкубке заряжает команду на новый сезон. «Арсенал» это дело то и дело опровергал.



В матче за Суперкубок он трижды обыгрывал чемпионов, но в последующих сезонах показывал, что ничего магического в этом завоевании нет. Мне кажется, что «Ливерпуль» сейчас посильнее «Арсенала». «Арсенал» очень здорово тактически подстроился под «Ливерпуль» в одном из последних матчей предыдущего сезона.



Тогда во многом команде повезло, но она действительно сыграла на максимуме своих возможностей. «Ливерпуль» этим похвастать не мог. В этом матче, я думаю, «Ливерпуль» будет лучше, но игра будет всё равно тактически сложная. В Суперкубках мы обычно видим много голов, но обратим внимание на то, что «Ливерпуль» с «Ман Сити» в прошлом году сыграли 1:1. «Арсенал» тоже был не сильно результативен.



Я думаю, что тренерам будет интересно тактически столкнуться в этой игре, где очков не дают, а только кубок, который менее важен. Я думаю, что голов много не будет, а «Ливерпуль» всё-таки сильнее. Ставлю на победу «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.72".