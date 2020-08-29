«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на Суперкубок Англии 29 августа

Комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» за Суперкубок Англии сезона-2020/2021.
Ставка: «Арсенал» откроет счёт за 2.94.
«У всех букмекеров явный фаворит чемпион Англии. Но мне кажется, что это не совсем так. Поскольку Суперкубок — это особое соревнование. Часто у аутсайдера здесь лучше мотивация.
«Арсенал» больше был в конкурентной борьбе. «Ливерпуль» так выложился в борьбе за чемпионство, что концовку провёл без особой мотивации. «Арсенал» же до последнего боролся за место в Лиге Европы и в итоге добился своего.
Мне кажется, что к этому матчу «Арсенал» будет готов чуть лучше. Это не значит, что я его считаю фаворитом, что он непременно выиграет. На это я не предлагаю ставить. Всё-таки я хочу предложить достаточно рискованный вариант, а именно то, что первый гол в матче забьёт «Арсенал». Уж больно хорошо за это платят. Коэффициент почти тройка.
Понятно, что такая ставка не может быть верняком, но. вероятно, она доедет".
- 29 августа 2020
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