«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч 6-го тура чемпионата России

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Спартак» оба последних матча на своём поле (причём с разными тренерами) «Арсеналу» проиграл (причём «Арсенал» тоже играл с разными тренерами). Поэтому браться за П1 (тем более за такой небольшой кэф) я бы не стал.



Нынешние «Спартак» и «Арсенал» — команды нестабильные. И гарантированного статуса фаворита у «Спартака» нет. Хотя понятна мотивация: можно выйти на первое место минимум на сутки. И, конечно, «Спартак» будет близок тому, чтобы эту задачу выполнить. Но опять-таки кто бы это гарантировал.



«Арсенал» со своим собственным настроем приедет в Москву. И вообще, если вспомнить последнюю игру «Спартака» с «Ротором», то, несмотря на большое территориальное преимущество соперника, моментов волгоградцы создали предостаточно. А исход матча решил пенальти, по поводу которого потом возникли большие споры.



На исход играть рискованно. А вот насчёт голов, мне кажется, есть некоторые любопытные варианты. Я бы выбирал между ИТБ1 (1,5) за 1.87. «Спартак» на своём поле, как правило, забивает. Думаю, это неплохой вариант.



Но есть и более привлекательная ставка. Больше двойки дают за «обе забьют». Думаю, это хороший вариант. Правда, у «Арсенала» нет Луценко, но есть Лесовой – отличный дриблёр, который может и сам забить, и голевой пас отдать. Думаю, что именно отсутствие Луценко приподнимает коэффициент на гол «Арсенала». Но «Спартак», несмотря на великолепную игру Максименко, всё же не надёжен в обороне. Дома команда будет стремиться играть в атаку, играть на три очка. Поэтому «Арсенал» свои моменты получит".