«Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз Александра Вишневского на матч РПЛ в Москве

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Арсенал».

Ставка: победа «Спартака» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.78.

«Пока у «Спартака» идёт игра, можно этим пользоваться. В Волгограде красно-белые легко доминировали и регулярно создавали голевые моменты, хоть и ограничились только одним забитым мячом. «Спартак» сейчас достаточно эффективен, а в условиях жёсткого графика матчей не имеющие травм москвичи должны быть готовы к очередному туру куда лучше «Арсенала», который к тому же потерял из-за травма новоявленного «сборника» Луценко.



С учётом всех обстоятельств, коэффициент в 1.62 на чистую победу «Спартака» над туляками выглядит достаточно привлекательно. Можно увеличить его добавлением ограничения в тотал меньше 4.5 мяча, всё-таки слишком результативные матчи – редкость для РПЛ. А для тех, кто предпочитает более надёжные ставки, подойдёт просто чистая победа хозяев поля».