«Химки» — «Ротор»: где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ
Сегодня, 29 августа, «Химки» примут «Ротор» в матче 6-го туре чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.36. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.
Букмекеры считают, что матч «Химки» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.09.
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Волгоградцы не проигрывают химчанам уже пять матчей кряду.
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