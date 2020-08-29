«Химки» — «Ротор»: эксперты назвали фаворита матча 6-го тура чемпионата России

29 августа «Химки» примет «Ротор» в матче 6-го туре чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.36. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.



Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.09.

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