«Химки» — «Ротор»: прогноз и ставка на матч 6-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Ротор».

Ставка: «Ротор» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Вообще, волгоградцы и химчане смотрятся сейчас на одном уровне. И те и другие много пропускают и не имеют ни одной победы. Освоиться со скоростями РПЛ пока никак не выходит. Зато гости по возможности укрепляют состав за счёт аренд, что должно принести плоды.



При таких раскладах есть смысл взглянуть на статистику личных встреч. Согласно цифрам, матчи между соперниками получаются, как правило, низовыми. Без борьбы тоже не обходится: за пять последних встреч «Химки» и «Ротор» на двоих умудрились получить 28 «горчичников», один из которых превратился в красную карточку.



За пять последних игр волгоградцы ни разу не проиграли, так что вполне можно подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.90. Любители рискнуть могут даже проверить лобовую ничью за 3.34. Всё же химчане играют на своём поле, да и предыдущий матч наверняка придаст уверенности».