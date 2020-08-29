«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч за Суперкубок Англии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» за Суперкубок Англии.
Ставка: гол «Арсенала» в первом тайме за 2.27.
«Суперкубок любой европейской страны — это сложная тема для прогноза, потому что первый матч в сезоне и мы не очень представляем, в каком состоянии и форме находятся команды. Мы видим результаты товарищеских матчей, смотрим на трансферы. Видим, что «Ливерпуль» полностью сохранил свой чемпионский состав. Вопрос лишь в мотивации. Какая она у «Ливерпуля» и Клоппа? Попробовать выиграть чемпионат ещё раз при зрителях является ли мотивацией? Я, честно говоря, не знаю.
Есть ощущения, что «Ливерпуль» в этом составе и при этом тренере выжал из себя максимум и нужно обновлять команду и добавлять что-то новое. Таких примеров в современном футболе достаточно много. Поэтому у меня большой вопрос, сумеет ли «Ливерпуль» сохранить тот же ход, ту же мотивацию, которые помогли этому «Ливерпулю» стать лучшей командой в мире.
У «Арсенала» при новом тренере уже другой этап. Команда понемногу строится. Появляются результаты. Я бы исходил из того, что по линии «ОлимпБет» есть явный перекос в сторону «Ливерпуля». Я бы тут может быть рискнул бы и поставил на чистую победу «Арсенала» за пятёрку. Но, так как мне не хочется в нашей таблице прогнозистов затеряться где-то на нижних этажах, то такие рискованные ставки брать не буду.
Возьму что-то проще. Буду исходить из того, что в последнем контрольном матче «Арсенал» забил четыре мяча. «Ливерпуль» с «Зальцбургом» пропустил первые два за 13 минут. Думаю, что голы «Арсенала» в этом матче быть должны. Поскольку вся линия в пользу «Ливерпуля», то найти хороший коэффициент довольно сложно. Я попробую взять гол «Арсенала» в первом тайме за 2.27.
Думаю, что «Арсенал» не будет играть в закрытый футбол. Почему бы не попробовать сыграть в атаку, имея такую хорошую группу атакующих футболистов? Думаю, что это неплохой вариант. Не факт, что этот гол, который будет забит, гарантирует «Арсеналу» победу или даже ничью в основное время, но гол «Арсенала» в первом тайме — это неплохой вариант».
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