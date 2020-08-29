«Химки» – «Ротор»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Химки» – «Ротор».

Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.86, «Ротор» не проиграет за 1.69, Давиташвили забьёт за 4.50.

«Вопреки ожиданиям букмекеров мне кажется, здесь может получиться вполне интересная игра. «Химки» и «Ротор», замыкающие турнирную таблицу, — единственные две команды РПЛ, не одержавшие ни одной победы. В то же время в последнем туре и те и другие выглядели вполне бодро и создали на пару немало опасностей у ворот соответственно «Арсенала» и «Спартака».



И у тех и у других есть вполне приличные игроки атакующего плана, и, думаю, они то и дело будут давать о себе знать. Например, предположу, что наконец выстрелит Зурико Давиташвили, который наиграл как минимум на один забитый мяч со «Спартаком», но отличиться не сумел».