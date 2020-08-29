«Спартак» – «Арсенал» Тула: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура РПЛ 29 августа

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» – «Арсенал» Тула.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.12.

«Арсенал» был недостаточно хорош и вполне мог проиграть дома «Химкам» во вторник. От поражения туляки сумели уйти, но в целом оставили не лучшее впечатление своей игрой – видимо, домашняя победа над «Динамо» несколькими днями ранее стоила команде и физических, и моральных сил.



Против «Спартака» к тому же не сыграет главная ударная сила «Арсенала» Луценко, и, скорее всего, по-прежнему будет отсутствовать основной центральный защитник Беляев.



Красно-белые в Волгограде выглядели примерно так же, как и в предыдущих играх. Показали отличную физическую готовность, но в последней трети поля страдала чёткость и эффективность, периодически проседала опорная зона, что приводило к слишком частой опасности у своих ворот.



Но в целом, конечно, «Спартак» находится в лучшей форме, нежели «Арсенал», и превосходит туляков по своему уровню.



Говорить о том, что команда Тедеско сможет составить конкуренцию «Зениту» на длинном отрезке, я бы не стал, но «свои» очки она в подобных матчах брать должна".