«Химки» — «Ротор»: прогноз Романа Павлюченко на матч 6-го тура РПЛ 29 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ротор».
Ставка: победа «Ротора» с нулевой форой за 2.30.
«Химки» сыграют с «Ротором» в рамках чемпионата России по футболу. Новички Премьер-Лиги заслуженно занимают последние места в турнирной таблице. Чёрно-белые в элите российского футбола играют неоднозначно: вроде бы пропускают немного, но всё равно терпят поражения из-за низкой результативности.
Скорее всего, быстро начать забивать не получится, для этого нужно прокачать не только реализацию, но и креатив в созидании моментов. Думаю, понадобится время.
«Ротор» набрал только один балл по итогам пяти туров, зато в предыдущем туре они «возили» московский «Спартак» весь второй тайм и лишь чудо спасло оппонента от поражения. Считаю, пора бы заиграть успех приезжего коллектива, он заслужил наконец-то набрать три балла. Тем более противники приблизительно одного уровня».
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