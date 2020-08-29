«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Зенит», который состоится 30 августа.
Ставка: победа «Зенита» за 1.85.
«Локомотив» раздирают постоянное напряжение между болельщиками и руководством. Команда потеряла лучшего игрока в атаке Алексея Миранчука и незаменимого в центре поля Баринова, в последних двух матчей пропустила пять мячей и заслуженно уступила сначала «Спартаку», а затем и «Ахмату»… Сложно ждать выправления ситуации в стане железнодорожников. Боюсь, даже условный раздражитель в лице «Зенита» не сможет заставить красно-зеленых прыгнуть выше головы.
«Зенит» же разозлен первым за долгое время поражением и захочет со второй попытки заработать в столице три очка. В недавнем матче за Суперкубок питерцы не феерили, но были куда продуктивнее и эффективнее во владении мячом и железнодорожников переиграли. С тех пор прошло три недели, и баланс сил за это время еще больше качнулся в сторону «Зенита».
- 29 августа 2020
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