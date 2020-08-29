«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Владислава Батурина на матч 6-го тура РПЛ 30 августа

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов», который состоится 30 августа.

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Южное дерби всегда особенное футбольное явление для РПЛ, и очередное противостояние «Краснодара» и «Ростова» не исключение.



«Ростов», как и его ближайший соперник, на старте противоречив. Команда Валерия Карпина разместилась на шестой позиции. В последнем матче ростовчане в родных стенах одолели «Урал» (1:0), что стало второй победой подряд, до этого в гостях был успех в Уфе (1:0). В трёх выездных встречах «Ростов» взял шесть очков: «Тамбов» (1:0), «Динамо» (0:2) и «Уфа» (1:0).



В прошлом сезоне оба матча в рамках РПЛ между этими командами завершились дележом очков (2:2, 1:1).



На старте нового сезона южные клубы по результатам низовые. У «Краснодара» четыре низовых матча из пяти, у «Ростова» сплошные низы в первых пяти турах, но в дерби я предпочту поставить на голы обеих сторон.



Противостояние географических соседей всегда наполнено особым смыслом, и в нём темперамент очень часто, что называется, прёт, а эмоции выходят на первый план. Пусть пока обе команды и не блещут, особенно в атаке, тем не менее с потенциалом и в личной встрече они должны его продемонстрировать».