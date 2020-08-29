ЦСКА — «Спартак»: трансляция матча Кубка мэра Москвы 29 августа, прогнозы и ставки

29 августа в матче третьего тура Кубка мэра Москвы ЦСКА сыграет со «Спартаком». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом красно-синих: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 3.88, успех ЦСКА идёт за 1.70.



Букмекеры уверены, что матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Спартак» 29 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00.

Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.33, а победа «Спартака» — за 3.38. Если первая шайба будет забита до истечения десятой минуты, сыграет коэффициент 1.70.