ЦСКА — «Спартак»: аналитики назвали фаворита матча Кубка мэра Москвы
29 августа в матче третьего тура Кубка мэра Москвы ЦСКА сыграет со «Спартаком». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом красно-синих: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 3.88, успех ЦСКА идёт за 1.70.
Букмекеры уверены, что матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Спартак» 29 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00.
Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.33, а победа «Спартака» — за 3.38. Если первая шайба будет забита до истечения 10-й минуты, сыграет коэффициент 1.70.
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Кубок мэра Москвы закончится в субботу битвой ЦСКА и «Спартака».
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