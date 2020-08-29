«Спартак» — «Арсенал» Тула: где смотреть матч РПЛ, по какому каналу покажут
29 августа «Спартак» примет «Арсенал» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.
Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.
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